У Болгарії очікують сформувати уряд найближчим часом і покінчити з урядовою кризою

Найбільша політична партія Болгарії "Ми продовжуємо зміни" (PP) очікує незабаром сформувати коаліційний уряд з трьома іншими партіями і покласти край політичному глухому куту.

Про це заявив лідер PP Кирил Петков у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нова центристська партія перемогла на третіх парламентських виборах Болгарії цього року 14 листопада, пообіцявши викорінити корупцію.

PP проводить коаліційні переговори з соціалістами та двома правими фракціями, щоб сформувати перший регулярний уряд з квітня.

41-річний Петков, висунутий його партією на посаду прем'єр-міністра, сказав, що проєкт коаліційної угоди був надісланий майбутнім партнерам PP після конструктивних переговорів. Чотири партії матимуть парламентську більшість у 134 місця.

"Ми повністю розуміємо, що Болгарії вже абсолютно потрібен регулярний уряд", - сказав Петков президенту Румену Радеву на початку консультацій щодо формування нового уряду.

"Ми сподіваємося в найкоротший термін представити вам нашу пропозицію щодо створення коаліційного кабінету", — сказав Петков.

Очікується, що Радев попросить PP сформувати уряд вже в середу. Відповідно до конституції, у неї буде сім днів, щоб представити пропозицію щодо створення кабінету.

Петков сказав, що союзники PP обговорять коаліцію в найближчі два дні.

Хоча запланована коаліція об’єднає лівих, центристів і праві фракції, усі партії віддані співпраці, сказав Пєтков.

"Незалежно від того, правий ви, лівий чи центрист, Болгарії потрібні автомагістралі, безпечні дамби та хороші доходи", – сказав він, додавши, що новий уряд працюватиме, щоб повернути мільйони болгар, які виїхали шукати кращої зарплати за кордоном.

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