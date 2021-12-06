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В Болгарии ожидают сформировать правительство в ближайшее время и покончить с кризисом

Понедельник, 6 декабря 2021, 11:41

Крупнейшая политическая партия Болгарии "Мы продолжаем изменения" (PP) рассчитывает вскоре сформировать коалиционное правительство с тремя другими партиями и положить конец политическому тупику.

Об этом заявил лидер PP Кирилл Петков в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новая центристская партия победила на третьих парламентских выборах Болгарии в этом году 14 ноября, пообещав искоренить коррупцию.

PP проводит коалиционные переговоры с социалистами и двумя правыми фракциями, чтобы сформировать первое регулярное правительство с апреля.

41-летний Петков, выдвинутый его партией на должность премьер-министра, сказал, что проект коалиционного соглашения был направлен будущим партнерам PP после конструктивных переговоров. Четыре партии будут иметь парламентское большинство в 134 места.

"Мы полностью понимаем, что Болгарии уже абсолютно нужно регулярное правительство", - сказал Петков президенту Румену Радеву в начале консультаций по формированию нового правительства.

"Мы надеемся в кратчайшие сроки представить вам наше предложение о создании коалиционного кабинета", — сказал Петков.

Ожидается, что Радев попросит PP сформировать правительство уже в среду. Согласно конституции, у нее будет семь дней, чтобы представить предложение о создании кабинета.

Петков сказал, что союзники PP обсудят коалицию в ближайшие два дня.

Хотя запланированная коалиция объединит левых, центристов и правые фракции, все партии преданны сотрудничеству, сказал Петков.

"Независимо от того, правый вы, левый или центрист, Болгарии нужны автомагистрали, безопасные дамбы и хорошие доходы", – сказал он, добавив, что новое правительство будет работать, чтобы вернуть миллионы болгар, уехавших искать лучшей зарплаты за рубежом.

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Болгария
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