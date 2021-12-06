Угорщина і Естонія блокують важливу реформу ЄС

Дипломати Угорщини та Естонії заблокували переглянутий набір податкових правил ЄС, що потенційно може зірвати зусилля приборкати гонку за все нижчі корпоративні податки в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Euobserver.

Нинішні правила були розроблені в 1997 році і з тих пір не були пристосовані до нової реальності 21 століття.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, міжнародна податкова конкуренція стала глобалізованою та значно поширенішою в порівнянні з кінцем 1990-х років, коли законодавці вперше розробили правила, що призводить до того, що країни ЄС втрачають 160 мільярдів євро щорічного податкового доходу.

Але реформа виявилася недосяжною. Дебати Групи Кодексу поведінки – органу ЄС, відповідального за дотримання податкового законодавства – проводилися за зачиненими дверима, без нотаток, що ускладнювало законодавцям доступ до інформації або відстеження прогресу.

Після багатьох років обговорень країни-члени розробили новий набір правил.

Але коли комітет послів держав-членів (Coreper) обговорював оновлений набір правил, вони не змогли досягти згоди.

У вівторок міністри фінансів ЄС проголосують за цю пропозицію.

Але шанси на прорив низькі: комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні минулого тижня публічно заявив депутатам Європарламенту, що Угорщина та Естонія блокують нові правила – офіційно відомі як Кодекс поведінки для оподаткування.

Оскільки дебати проходять за зачиненими дверима, незрозуміло, що могло спонукати Угорщину та Естонію заблокувати нові правила.

Але в ході паралельних переговорів Угорщина та Естонія також виступили проти пропозиції щодо глобального мінімального податку.

ОЕСР, США та ЄС хочуть запровадити глобальну мінімальну податкову ставку 15%.

В ЄС ця пропозиція буде винесена на голосування 22 грудня.

Але Естонія та Угорщина хочуть відкласти впровадження цієї пропозиції. "Блокування Кодексу поведінки може стати способом покращити їхню позицію на переговорах під час голосування за мінімальний податок", — каже К'яра Путатуро, радник з податкової політики в Oxfam international.