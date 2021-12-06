Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду: порівну чоловіків та жінок

Олаф Шольц, який цього тижня має бути обраний наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини, у понеділок представив кандидатів від своєї партії в уряд, в якому буде порівну чоловіків та жінок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel.

"Для мене важлива рівність, і тому з 16 міністрів буде вісім чоловіків і вісім жінок", – сказав Шольц, предстваляючи склад кабінету. Він сам стане 17-м членом уряду.

Під час виборчої кампанії Шольц обіцяв, що його уряд буде з рівним представництвом чоловіків та жінок.

Шольц представив сім кандидатів у міністри від своєї Соціал-демократичної партії. Зокрема, міністерство оборони запропонували очолити колишньому міністру юстиції Крістін Ламбрехт, міністерство внутрішніх справ - главі СДПН у Гессені Ненсі Фезер, міністерство охорони здоров’я - експерту з пандемії, прихильнику жорстких обмежень Карлу Лаутербаху, попередньому міністру з питань довкілля Свеньї Шульце - міністерство економічного співробітництва та розвитку.

"Зелені" та вільні демократи, які усформують уряд з соціал-демократами, представили своїх кандидатів раніше. "Зелені" висунули у міністри своїх співголів Роберта Габека (віцеканцлер, міністерство економіки та захисту клімату) та Анналену Бербок (МЗС), а вільні демократи запропонували свого лідера Крістіана Лінднера на пост міністра фінансів.

СДПН Шольца перемогла на загальних виборах 26 вересня і минулого місяця уклала угоду про створення коаліції з "Зеленими" і вільними демократами.

Очікується, що він буде офіційно затверджений канцлером у середу.

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