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Будущий канцлер Германии представил состав правительства: поровну мужчин и женщин

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:00

Олаф Шольц, который на этой неделе должен быть избран преемником Ангелы Меркель в должности канцлера Германии, в понедельник представил кандидатов от своей партии в правительство, в котором будет поровну мужчин и женщин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel.

"Для меня важно равенство, и потому из 16 министров будет восемь мужчин и восемь женщин", – сказал Шольц, представляя состав кабинета. Он сам станет 17-м членом правительства.

Во время избирательной кампании Шольц обещал, что его правительство будет с равным представительством мужчин и женщин.

Шольц представил семь кандидатов в министры от своей Социал-демократической партии. В частности, министерство обороны предложили возглавить бывшему министру юстиции Кристин Ламбрехт, министерство внутренних дел - главе СДПГ в Гессене Нэнси Фезер, министерство здравоохранения - эксперту по пандемии, стороннику жестких ограничений Карлу Лаутербаху, предыдущему министру по вопросам окружающей среды Свенье Шульце - министерство экономического сотрудничества и развития.

"Зеленые" и свободные демократы, которые сформируют правительство с социал-демократами, представили своих кандидатов раньше. "Зеленые" выдвинули в министры своих сопредседателей Роберта Хабека (вице-канцлер, министерство экономики и защиты климата) и Анналену Бербок (МИД), а свободные демократы предложили своего лидера Кристиана Линднера на пост министра финансов.

СДПГ Шольца победила на всеобщих выборах 26 сентября и в прошлом месяце заключила соглашение о создании коалиции с "Зелеными" и свободными демократами.

Ожидается, что он будет официально утвержден канцлером в среду.

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