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Шотландцям порадили робити швидкий тест на COVID щоразу перед виходом з дому

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:09

В регіональному уряді Шотландії порадили жителям якомога частіше робити тести на коронавірус, найкраще - перед кожним виходом з дому. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Заступник першого міністра Шотландії Джон Свіні закликав шотландців тестуватися частіше, ніж двічі на тиждень, як рекомендували раніше. 

"Ми закликаємо людей частіше робити швидкі тести з тест-смужкою - не два рази на тиждень, а значно частіше, коли плануються зустрічі з іншими. Особисто я роблю швидкий тест щодня, якщо планую виходити з дому і зустрічатися з людьми. Закликаю інших робити так само, тому що це додає впевненості, що ви захищаєте і себе, і інших людей", - зазначив Джон Свіні. 

У Шотландії щойно почали діяти нові, м’якші карантинні правила - у нічні клуби, на концерти та великі масові заходи можна буде потрапити не лише з сертифікатом про щеплення, а й негативним тестом. Для цього визнаються у тому числі результати швидкого тесту.

У той же час, в уряді планують вимагати для дійсності сертифіката про щеплення підсилюючу третю дозу. 

Пом’якшення правил погодили ще до того, як у Шотландії підтвердили перші випадки штаму "Омікрон". Відомо вже про 48 хворих, і серед них є такі, де зв’язок зараження не можна пов’язати з чиєюсь подорожжю на південь африканського континенту. 

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