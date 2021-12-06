Шотландцам посоветовали делать быстрый тест на COVID каждый раз перед выходом из дома

В региональном правительстве Шотландии посоветовали жителям как можно чаще делать тесты на коронавирус, лучше всего перед каждым выходом из дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Заместитель первого министра Шотландии Джон Свини призвал шотландцев тестироваться чаще, чем дважды в неделю, как рекомендовали ранее.

"Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской – не два раза в неделю, а значительно чаще, когда планируются встречи с другими. Лично я делаю быстрый тест каждый день, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми. Призываю других делать так само, потому что это придает уверенности, что вы защищаете и себя, и других людей", - отметил Джон Свини.

В Шотландии только начали действовать новые, более мягкие карантинные правила - в ночные клубы, на концерты и большие массовые мероприятия можно будет попасть не только с сертификатом о прививках, но и отрицательным тестом. Для этого признаются, в том числе, результаты быстрого теста.

В то же время в правительстве планируют требовать для действительности сертификата о прививках усиливающую третью дозу.

Смягчение правил согласовали еще до того, как в Шотландии подтвердили первые случаи штамма "Омикрон". Известно уже о 48 больных, и среди них есть такие, где связь заражения нельзя связать с путешествием на юг африканского континента.

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