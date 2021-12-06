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Ердоган пригрозив Кіпру у зв’язку з атаками на мечеті

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:30

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що напади на мусульманські молитовні будинки на Кіпрі "не залишаться без відповіді" після повідомлень про спробу підпалу мечеті у південній, міжнародно визнаній частині розділеного острова в Середземному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Щонайменше один підозрюваний був затриманий після спроби спалити Велику мечеть у місті Ларнака 2 грудня. Під час інциденту ніхто не постраждав.

"На жаль, був (замах) на наші мечеті на півдні Кіпру. Звичайно, цей інцидент на південному Кіпрі не залишиться без відповіді", – сказав Ердоган.

"Це те, що ми говоримо південному Кіпру: не вчиняйте подібних саботажних актів проти наших молитовних будинків. Ціна, яку вам доведеться заплатити за такі диверсійні акти, буде високою", – заявив він.

Кіпр розділився в 1974 році, коли Туреччина вторглася на острів після перевороту прихильників союзу з Грецією. Туреччина є єдиною країною, яка визнала державу кіпрських турків на півночі острова і не визнає Кіпр як державу.

Ердоган сказав, що Туреччина розслідує, хто стоїть за спробою підпалу.

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Ердоган Кіпр
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