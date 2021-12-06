Эрдоган пригрозил Кипру в связи с атаками на мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападения на мусульманские молитвенные дома на Кипре "не останутся без ответа" после сообщений о попытке поджога мечети в южной, международно признанной части разделенного острова в Средиземном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

По меньшей мере, один подозреваемый был задержан после попытки сжечь Большую мечеть в городе Ларнака 2 декабря. Во время инцидента никто не пострадал.

"К сожалению, было (покушение) на наши мечети на юге Кипра. Конечно, этот инцидент на южном Кипре не останется без ответа", – сказал Эрдоган.

"Это то, что мы говорим южному Кипру: не совершайте подобных саботажных актов против наших молитвенных домов. Цена, которую вам придется заплатить за такие диверсионные акты, будет высокой", – заявил он.

Кипр разделился в 1974 году, когда Турция вторглась на остров после переворота сторонников союза с Грецией. Турция является единственной страной, признавшей государство кипрских турок на севере острова и не признающим Кипр как государство.

Эрдоган сказал, что Турция расследует, кто стоит за попыткой поджога.