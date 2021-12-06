Єврокомісія дослідить дії Китаю щодо литовського бізнесу на тлі напруги через Тайвань

Єврокомісія вивчає повідомлення про труднощі, які виникли у литовський компаній у Китаї на тлі напруги між Пекіном і Вільнюсом через контакти Литви з невизнаним Тайванем і відкриття його представництва.

Про це, як повідомляє LRT, сказала на брифінгу Міріам Гарсія Феррер, торговий представник Єврокомісії.

"Влада Литви повідомляла про окремі випадки, коли компанії не можуть отримати митний дозвіл на імпорт до Китаю. Ми прояснимо, чи це поодинокі, чи систематичні випадки, і якщо з’ясується, що це так - перевіримо, чи відповідають дії Китаю правилам Світової організації торгівлі.

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Вона додала, що паралельно триває взаємодія і з китайською стороною.

"ЄС вважає, що відкриття представництва Тайваню - яке не є посольством чи консульством - не повинно створювати занепокоєнь щодо дотримання принципів "одного Китаю", - зазначила торгова представниця.

Нагадаємо, Китай у відповідь на відкриття у Литві представництва Тайваню вирішив понизити рівень дипломатичних відносин і більше не відправлятиме посла до Вільнюса. Литовського посла попросили залишити країну ще влітку.

Минулого тижня литовські компанії почали нарікати на те, що почали стикатися з труднощами у співпраці з Китаєм. Після цього міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС захистити інтереси Литви у суперечці з Китаєм.

За інформацією LRT, днями Єврокомісія може внести пропозицію, яка спростить кроки у відповідь на дії третіх країн, які обмежують торгівлю з країнами ЄС, і при цьому не буде потрібна згода країн-членів блоку - механізм буде активувати Єврокомісія. Втім, для створення такого інструменту стримування необхідно отримати згоду Європарламенту і країн-членів.

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