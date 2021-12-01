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У Китаї обурилися зустрічами естонських депутатів з лідерами Тайваню

Середа, 1 грудня 2021, 10:55

Посольство Китаю в Естонії висловило обурення після зустрічі двох депутатів Рійгікогу з лідерами Тайваню і заяв про майбутнє дипломатичне визнання Тайваню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Депутати Юрі Яансон та Мадіс Міллінг, обоє - з "Партії реформ" прем’єрки Каї Каллас, в понеділок зустрілися з президенткою і главою МЗС невизнаного Тайваню, а також наступними днями візьмуть участь у форумі "Відкритий парламент" у Тайпеї. 

Міллінг у коментарі естонському мовнику сказав, що довгостроковою метою у зв’язках з Тайванем може бути відкриття представництва Тайваню в Естонії і дипломатичне визнання.

Посольство Китаю відреагувало гострою заявою про те, що такі кроки є втручанням у внутрішні справи Китаю та підривають його суверенітет і територіальну цілісність.

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"Ці заяви шкодять естонсько-китайським відносинам. Китай рішуче засуджує їх", - заявили у посольстві. 

Міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс зазначила, що Естонія у відносинах з Китаєм завжди дотримувалася принципу "одного Китаю", але у той же час мала двосторонні зв’язки з Тайпеєм, зокрема економічні та культурні. 

"У нас є практична співпраця, але ми не розглядали відкриття представництва, жодна зі сторін не висловлювала особливої зацікавленості у цьому. Проте це не завадило розвитку відносин", - прокоментувала Лійметс.

Нагадаємо, нещодавнє відкриття у Литві представництва Тайваню призвело до погіршення відносин Вільнюса з Пекіном і рішення китайської сторони понизити рівень дипломатичних відносин. 

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципу "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці. 

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

На початку листопада Китай пригрозив наслідками через візит на острів офіційної делегації Європарламенту.

У 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит на Тайвань голови Сенату Чехії.

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Естонія Китай
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