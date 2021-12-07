Конституційний суд Словенії скасував обов'язкову вакцинацію чиновників, що одужали від коронавірусу

Конституційний суд Словенії виніс рішення про те, що постанова уряду, яка передбачає вакцинацію працівників державної адміністрації, що одужали від коронавірусу, суперечить Конституції.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Нове правило мало набути чинності з 1 жовтня, але було призупинене судом після того, як було оскаржено кількома групами співробітників державної адміністрації.

Суд ухвалив, що вакцинація людей, які одужали, буде прирівняна до запровадження обов'язкової вакцинації як умови для виконання певної роботи, а це питання має регулюватися відповідно до закону про інфекційні захворювання, а не постановою уряду.

Суд не сказав, чи буде цей захід, якби він був призначений на відповідній правовій основі, прийнятний з точки зору Конституції.

Більше того, було наголошено, що рішення суду не означає, що вакцинація працівників як умова виконання певних робіт буде непропорційним заходом, але сказав, що такий захід має бути прописаний на підставі закону про інфекційні захворювання.

Міністр державного управління зазначив, що уряд намагатиметься швидко знайти інше рішення.

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