Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Конституционный суд Словении отменил обязательную вакцинацию чиновников, перенесших COVID

Вторник, 7 декабря 2021, 10:13

Конституционный суд Словении вынес решение о том, что постановление правительства, предусматривающее вакцинацию работников государственной администрации, выздоровевших от COVID-19, противоречит Конституции.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Новое правило должно вступить в силу с 1 октября, но было приостановлено судом после того, как было обжаловано несколькими группами сотрудников государственной администрации.

Суд постановил, что вакцинация выздоровевших будет приравнена к введению обязательной вакцинации как условия для выполнения определенной работы, а этот вопрос должен регулироваться в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях, а не постановлением правительства.

Суд не сказал, будет ли эта мера, если бы она была назначена на соответствующей правовой основе, приемлемой с точки зрения Конституции.

Более того, было отмечено, что решение суда не означает, что вакцинация работников как условие выполнения определенных работ будет непропорциональной мерой, но сказал, что такая мера должна быть прописана на основании закона об инфекционных заболеваниях.

Министр государственного управления отметил, что правительство постарается быстро найти другое решение.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словения Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы

Ангела Меркель стала воплощением немецкого лидерства в Европе. Лидерства, которое зависело от личности канцлера не меньше, чем от экономического могущества Германии (укр.)
7 декабря 2021 — Жюльен Плушар, для Европейской правды

"Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти

Самый молодой канцлер в истории Австрии окончательно уходит из политики. Вслед за ним должностей лишились и близкие ему министры.
6 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша спорит о семейных ценностях: почему создание Института семьи раскололо общество

Польские власти хотят создать институт, который будет заниматься вопросами семьи. Почему этот шаг еще больше усугубляет раскол в обществе? (укр.)
6 декабря 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды