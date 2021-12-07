Конституционный суд Словении отменил обязательную вакцинацию чиновников, перенесших COVID

Конституционный суд Словении вынес решение о том, что постановление правительства, предусматривающее вакцинацию работников государственной администрации, выздоровевших от COVID-19, противоречит Конституции.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Новое правило должно вступить в силу с 1 октября, но было приостановлено судом после того, как было обжаловано несколькими группами сотрудников государственной администрации.

Суд постановил, что вакцинация выздоровевших будет приравнена к введению обязательной вакцинации как условия для выполнения определенной работы, а этот вопрос должен регулироваться в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях, а не постановлением правительства.

Суд не сказал, будет ли эта мера, если бы она была назначена на соответствующей правовой основе, приемлемой с точки зрения Конституции.

Более того, было отмечено, что решение суда не означает, что вакцинация работников как условие выполнения определенных работ будет непропорциональной мерой, но сказал, что такая мера должна быть прописана на основании закона об инфекционных заболеваниях.

Министр государственного управления отметил, что правительство постарается быстро найти другое решение.

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