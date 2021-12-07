У селищі на півночі Швеції температура впала до -43,8 градуса морозу

У віддаленому шведському селищі Наймакка температура знизилася до -43,8 градуса за Цельсієм, що стало рекордним показником цього сезону.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Опівдні понеділка температура опустилася до -42,7°C, а ближче до вечора впала до -43,8 °C, повідомила Емма Херенстам, метеоролог шведського національного метеорологічного агентства SMHI.

Агентство прогнозує, що і у вівторок температури залишаться низькими, а починаючи з середи і надалі, як у Наймакка, так і на решті території Швеції, очікується м'якша погода.

Наймакка часто згадується як одне з найхолодніших місць у Швеції взимку. Селище розташоване прямо на кордоні з Фінляндією, на крайній півночі Швеції, і дістатися до нього можна лише через Фінляндію.

Але -43,8°C все ще далеко від рекордних значень холоду у Швеції. 2 лютого 1966 року одна з метеостанцій SMHI показала -52,6°C в горах Лапландії.

Щоправда, є сумніви щодо правильності цих даних, тому Швеція зазвичай використовує другий рекордний показник - 48,9°C, зареєстрований на Хемаваані 30 грудня 1978 року.

Нагадаємо, на крайній півночі Швеції вирішили на кілька днів призупинити рух поїздів з міркувань, що у разі несподіваної несправності потяга життя пасажирів може опинитись у небезпеці.

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