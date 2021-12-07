В поселке на севере Швеции температура упала до -43,8 градуса мороза

В отдаленном шведском поселке Наймакка температура снизилась до -43,8 градуса по Цельсию, что стало рекордным показателем этого сезона.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

В полдень понедельника температура опустилась до -42,7°C, а ближе к вечеру упала до -43,8°C, сообщила Эмма Херенстам, метеоролог шведского национального метеорологического агентства SMHI.

Агентство прогнозирует, что и во вторник температуры останутся низкими, а начиная со среды и дальше, как в Наймакке, так и на остальной территории Швеции, ожидается более мягкая погода.

Наймакка часто упоминается как одно из самых холодных мест в Швеции зимой. Поселок расположен прямо на границе с Финляндией, на крайнем севере Швеции, и добраться до него можно только через Финляндию.

Но -43,8°C все еще далеко от рекордных значений холода в Швеции. 2 февраля 1966 года одна из метеостанций SMHI показала -52,6°C в горах Лапландии.

Правда, есть сомнения в правильности этих данных, поэтому Швеция обычно использует второй рекордный показатель – -48,9°C, зарегистрированный на Хемаваане 30 декабря 1978 года.

Напомним, на крайнем севере Швеции решили на несколько дней приостановить движение поездов из соображений, что в случае неожиданной неисправности поезд жизни пассажиров может оказаться в опасности.

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