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В ЄС авіаперевезення впали на 73%, найбільше постраждали Словенія, Словаччина і Хорватія

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:59

У 2020 році загальна кількість пасажирів, які подорожували повітряним транспортом в ЄС, становила 277 мільйонів, що на 73% менше у порівнянні з 2019 роком.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Щоб запобігти поширенню COVID-19, країни світу з початку 2020 року вжили різноманітних обмежувальних заходів, через які серйозно постраждала галузь повітряного транспорту.

Усі країни-члени ЄС зафіксували значне падіння у 2020 році порівняно з 2019 роком. Найбільше падіння спостерігалося у Словенії (-83%), за нею йдуть Словаччина та Хорватія (обидві -82%).

Серед інших держав-членів 20 зафіксували зниження на 70% або більше за той же період. Чотири країни-члени, що залишилися, зареєстрували падіння більш ніж на 65%, причому найменше зниження спостерігається у Люксембургу (-67%).

Пасажирські перевезення за межами ЄС становили 45% загального авіаперевезення пасажирів у 2020 році. З іншого боку, перевезення всередині ЄС становили 33%, а національні – 22%. Порівняно з 2019 роком частка перевезень за межами ЄС та всередині ЄС у 2020 році зменшилась на 6 та 1 процентний пункт.

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