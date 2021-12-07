У порту Гавра перехопили контейнер з 1,5 тоннами кокаїну

У порту французького Гавра митники виявили 1,5 тонни кокаїну в контейнері, який мали везти транзитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Контейнер перехопили ще у суботу, але повідомлення потрапили до ЗМІ пізніше. Наскільки відомо, наркотики з Гавра мали везти далі вглиб країни.

У поліції повідомили, що після виявлення наркотиків нікого не затримували, не надавши інших деталей.

У зв’язку зі знахідкою прокуратура відкрила розслідування.

Виявлення захованих у вантажі наркотиків у французьких портах не є рідкістю.

Нагадаємо, у жовтні французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена, серед моряків, як повідомлялося, були й українці.