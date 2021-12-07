Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У порту Гавра перехопили контейнер з 1,5 тоннами кокаїну

Вівторок, 7 грудня 2021, 13:23

У порту французького Гавра митники виявили 1,5 тонни кокаїну в контейнері, який мали везти транзитом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Контейнер перехопили ще у суботу, але повідомлення потрапили до ЗМІ пізніше. Наскільки відомо, наркотики з Гавра мали везти далі вглиб країни. 

У поліції повідомили, що після виявлення наркотиків нікого не затримували, не надавши інших деталей.

У зв’язку зі знахідкою прокуратура відкрила розслідування.

Виявлення захованих у вантажі наркотиків у французьких портах не є рідкістю.

Нагадаємо, у жовтні французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена, серед моряків, як повідомлялося, були й українці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики для України

Чи призведе нова зустріч президентів США та РФ до деескалації?
7 грудня 2021 — Європейська правда

Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ

Створення міфів і доведення їх до рівня майже релігії є однією з визначальних особливостей Росії. Схоже, те саме відбувається й зараз стосовно України та НАТО.
7 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Канцлерка ЄС: як Ангела Меркель зробила Німеччину лідером Європи

Ангела Меркель стала втіленням німецького лідерства у Європі. Лідерства, яке залежало від особи канцлерки не менше, аніж від економічної могутності Німеччини.
7 грудня 2021 — Жюльєн Плушар, для Європейської правди