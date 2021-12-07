В порту Гавра перехватили контейнер с 1,5 тоннами кокаина

В порту французского Гавра таможенники обнаружили 1,5 тонны кокаина в контейнере, который должны были везти транзитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Контейнер перехватили еще в субботу, но сообщения в СМИ попали позже. Насколько известно, наркотики из Гавра должны везти дальше вглубь страны.

В полиции сообщили, что после обнаружения наркотиков никого не задерживали, не предоставив других деталей.

В связи с находкой прокуратура открыла расследование.

Обнаружение спрятанных в грузе наркотиков во французских портах – не редкость.

Напомним, в октябре французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, следовавшее из Бразилии в направлении Антверпена, среди моряков, как сообщалось, были и украинцы.