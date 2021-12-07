В порту Гавра перехватили контейнер с 1,5 тоннами кокаина
Вторник, 7 декабря 2021, 13:23
В порту французского Гавра таможенники обнаружили 1,5 тонны кокаина в контейнере, который должны были везти транзитом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Контейнер перехватили еще в субботу, но сообщения в СМИ попали позже. Насколько известно, наркотики из Гавра должны везти дальше вглубь страны.
В полиции сообщили, что после обнаружения наркотиков никого не задерживали, не предоставив других деталей.
В связи с находкой прокуратура открыла расследование.
Обнаружение спрятанных в грузе наркотиков во французских портах – не редкость.
Напомним, в октябре французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, следовавшее из Бразилии в направлении Антверпена, среди моряков, как сообщалось, были и украинцы.
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