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Укр / Рус

В порту Гавра перехватили контейнер с 1,5 тоннами кокаина

Вторник, 7 декабря 2021, 13:23

В порту французского Гавра таможенники обнаружили 1,5 тонны кокаина в контейнере, который должны были везти транзитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Контейнер перехватили еще в субботу, но сообщения в СМИ попали позже. Насколько известно, наркотики из Гавра должны везти дальше вглубь страны.

В полиции сообщили, что после обнаружения наркотиков никого не задерживали, не предоставив других деталей.

В связи с находкой прокуратура открыла расследование.

Обнаружение спрятанных в грузе наркотиков во французских портах – не редкость.

Напомним, в октябре французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, следовавшее из Бразилии в направлении Антверпена, среди моряков, как сообщалось, были и украинцы.

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Франция
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