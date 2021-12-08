Вибух будинку у Франції: під завалами знайшли тіло другої жертви

Французькі рятувальники знайшли тіло 82-річної жінки під завалами будинку в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер, який обвалився внаслідок вибуху.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Другу жертву трагедії виявили під завалами у середу близько 3:40 ранку. Раніше на місці вибуху знайшли тіло чоловіка у віці 30 років.

Рятувальні роботи на місці вибуху тривають, вважається, що під завалами ще може бути син загиблої жінки.

Загалом, згідно з останнім повідомленням, внаслідок руйнування триповерхової житлової будівлі є двоє загиблих і п’ятеро постраждалих, серед яких мати та її дитина, яких витягли з-під уламків. Троє постраждалих отримали легкі травми.

Імовірною причиною вибуху став витік газу, хоча офіційно правоохоронні органи цього ще не підтвердили.

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