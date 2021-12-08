Взрыв дома во Франции: под завалами обнаружили тело второй жертвы

Французские спасатели обнаружили тело 82-летней женщины под завалами дома в муниципалитете Санари-сюр-Мер, который обрушился в результате взрыва.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Вторую жертву трагедии нашли под завалами в среду около 3:40 утра. Ранее на месте взрыва обнаружили тело мужчины в возрасте 30 лет.

Спасательные работы на месте взрыва продолжаются, считается, что под завалами может быть еще сын погибшей женщины.

В целом, согласно последнему сообщению, в результате разрушения трехэтажного жилого дома есть двое погибших и пятеро пострадавших, среди которых мать и ее ребенок, извлеченные из-под обломков. Трое пострадавших получили лёгкие травмы.

Вероятной причиной взрыва стала утечка газа, хотя официально правоохранительные органы этого еще не подтвердили.

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