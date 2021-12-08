Зеленський дав оцінку переговорам Байдена і Путіна, але прокоментує в четвер

Президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно оцінює розмову президентів США та Росії, але детально прокоментувати пообіцяв після своєї телефонної розмови з Джо Байденом у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав на пресконференції з прем’єром Хорватії в середу у Києві.

"В цілому я вважаю позитивним те, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів прокомунікувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що з Байденом у нього відбудеться телефонна розмова "у форматі діалогу". На запитання, чому розмова відбудеться у четвер, Зеленський відповів: "Запропонований такий час".

Глава держави підкреслив, що вважає дуже важливими особисте залучення Джо Байдена у врегулювання конфлікту на сході.

"Завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше, те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави", - додав президент України.

Нагадаємо, після відеоспілкування Байдена і Путіна у Білому домі заявили, що президент США вже розповів про переговори європейським лідерам, а Зеленському подзвонить у четвер.

Першою офіційною реакцією України на переговори лідерів США та РФ, які стосувалися накопичення російських військ довкола українських кордонів, стала заява глави МЗС Дмитра Кулеби. Він зазначив, що сам по собі контакт слугував засобом стримування та деескалації.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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