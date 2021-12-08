Зеленский дал оценку переговорам Байдена и Путина, но прокомментирует в четверг

Президент Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает разговор президентов США и России, но подробно прокомментировать пообещавший после своего телефонного разговора с Джо Байденом в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал на пресс-конференции с премьером Хорватии в среду в Киеве.

"В целом я считаю положительным то, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом Российской Федерации. Детали этого разговора я хотел бы прокоммуницировать завтра, после моего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что с Байденом у него состоится телефонный разговор "в формате диалога". На вопрос, почему разговор состоится в четверг, Зеленский ответил: "Предложено такое время".

Глава государства подчеркнул, что считает очень важным личное вовлечение Джо Байдена в урегулирование конфликта на востоке.

"Всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка. Но самое главное, то, что мы сейчас видим, что есть личная, реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства", - добавил президент Украины.

Напомним, после видеообщения Байдена и Путина в Белом доме заявили, что президент США уже рассказал о переговорах европейским лидерам, а Зеленскому позвонит в четверг.

Первой официальной реакцией Украины на переговоры лидеров США и РФ, которые касались накопления российских войск вокруг украинских границ, стало заявление главы МИД Дмитрия Кулебы. Он отметил, что сам по себе контакт служил средством сдерживания и деэскалации.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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