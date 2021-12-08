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Чорногорія оновила умови в’їзду: вакцинацію визнають 6 місяців після другої дози

Середа, 8 грудня 2021, 15:50

Чорногорія змінила умови в’їзду для вакцинованих туристів, обмеживши визнання сертифікатів про щеплення шістьма місяцями з дати отримання останньої дози.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України у Чорногорії.

Оновлені правила вже набули чинності.

"Звертаємо вашу увагу, що з 3 грудня в’їзд в Чорногорію із сертифікатом вакцинації можливий за умови, якщо повна вакцинація здійснена не пізніше шести місяців до моменту в’їзду до Чорногорії. Інші умови в’їзду залишаються чинними", - повідомили у посольстві. 

Відтак сертифікат про щеплення визнається, якщо з дати отримання другої дози минуло не менше 14 днів, але не більше шести місяців. При цьому, Чорногорія визнає усі вакцини, а сертифікат можна мати в електронному або паперовому вигляді. Посольство рекомендує мати документ англійською та з QR-кодом.

Альтернативно мандрівники можуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до часу перетину кордону, або антиген-тест, зроблений не більш ніж за 48 годин до часу перетину кордону.

Визнається також довідка про перенесену хворобу - позитивний ПЛР-тест, отриманий більше 14 днів тому, але не більше ніж 180 днів тому. 

Особи до 18 років можуть в’їжджати без жодних обмежень. 

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