Черногория обновила условия въезда: вакцинацию признают шесть месяцев после второй дозы
Черногория изменила условия въезда для вакцинированных туристов, ограничив признание сертификата о прививках шестью месяцами с даты получения последней дозы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
Обновленные правила уже вступили в силу.
"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена не позднее шести месяцев до момента въезда в Черногорию. Другие условия въезда остаются в силе", - сообщили в посольство.
Следовательно, сертификат о прививке признается, если с даты получения второй дозы прошло не менее 14 дней, но не более шести месяцев. При этом Черногория признает все вакцины, а сертификат можно иметь в электронном или бумажном виде. Посольство рекомендует иметь документ на английском и с QR-кодом.
Альтернативно путешественники могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или антиген-тест, сделанный не более чем за 48 часов до времени пересечения границы.
Признается также справка о перенесенной болезни - положительный ПЦР-тест, полученный более 14 дней назад, но не более 180 дней назад.
Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.
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