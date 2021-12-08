Черногория обновила условия въезда: вакцинацию признают шесть месяцев после второй дозы

Черногория изменила условия въезда для вакцинированных туристов, ограничив признание сертификата о прививках шестью месяцами с даты получения последней дозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

Обновленные правила уже вступили в силу.

"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена ​​не позднее шести месяцев до момента въезда в Черногорию. Другие условия въезда остаются в силе", - сообщили в посольство.

Следовательно, сертификат о прививке признается, если с даты получения второй дозы прошло не менее 14 дней, но не более шести месяцев. При этом Черногория признает все вакцины, а сертификат можно иметь в электронном или бумажном виде. Посольство рекомендует иметь документ на английском и с QR-кодом.

Альтернативно путешественники могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или антиген-тест, сделанный не более чем за 48 часов до времени пересечения границы.

Признается также справка о перенесенной болезни - положительный ПЦР-тест, полученный более 14 дней назад, но не более 180 дней назад.

Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.

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