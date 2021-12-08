Литва втричі збільшила виплату нелегальним мігрантам за повернення на батьківщину

Литва втричі збільшила виплату нелегальним мігрантам, які добровільно вирішують повернутись на батьківщину - тепер вона становитиме 1000 євро.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ у середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Повернення мігрантів до країн походження є складним і тривалим процесом. Утримання одного мігранта обходиться Литві на рік в 11 тисяч євро – це насправді великий тягар для держави. Ми шукаємо способи, як заохотити добровільне повернення, і сподіваємось, що підвищення виплати підвищить число тих, що оберуть повернення", - заявила глава МВС Агне Білотайте.

Міністерство зазначає, що основна частина цих виплат фінансуватиметься за рахунок коштів, наданих Литві Єврокомісією на боротьбу з міграційною кризою.

Рішення про виплату в 1000 євро діятиме до 20 січня наступного року і застосовуватиметься лише стосовно мігрантів, які зараз перебувають у Литві.

Служба охорони держкордону Литви досі виділяла мігрантам, які вирішили добровільно повернутися на батьківщину, фінансову допомогу у розмірі 300 євро та забезпечували квитками.

Цього року через кордон із Білоруссю до Литви потрапили понад 4 тисячі нелегальних мігрантів. Литва та інші країни Заходу звинувачують мінський режим в організації потоку мігрантів та називають це гібридною агресією.

7 грудня Сейм Литви підтримав урядову пропозицію продовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, запроваджений через загрозу масового нелегального перетину кордону.

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