Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва втрое увеличила выплату нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Среда, 8 декабря 2021, 16:27

Литва в три раза увеличила выплату нелегальным мигрантам, которые добровольно решают вернуться на родину - теперь она составит 1000 евро.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Возвращение мигрантов в страны происхождения - сложный и длительный процесс. Содержание одного мигранта обходится Литве в год в 11 тысяч евро – это действительно большое бремя для государства. Мы ищем способы, как поощрить добровольное возвращение, и надеемся, что повышение выплаты повысит число тех, кто выберет возвращение", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

Читайте также
Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за "мигрантов Лукашенко"

Министерство отмечает, что основная часть этих выплат будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом.

Решение о выплате в 1000 евро будет действовать до 20 января следующего года и будет применяться только в отношении мигрантов, находящихся сейчас в Литве.

Служба охраны госграницы Литвы до сих пор выделяла мигрантам, которые решили добровольно вернуться на родину, финансовую помощь в размере 300 евро и снабжала билетами.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

7 декабря Сейм Литвы поддержал правительственное предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва миграционный кризис шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ

Закон об СБУ до сих пор окутан теориями заговора, "зрадой" и взаимоисключающими стереотипами. Сконцентрируемся на тех нормах, которые сейчас вызывают больше всего критики (укр.)
8 декабря 2021 — Марьяна Безуглая, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ

Какими были результаты последнего разговора президентов США и РФ? Действительно ли Джо Байден отверг все требования Владимира Путина? (укр.)
8 декабря 2021 — Европейская правда

Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ

Создание мифов и доведение их до уровня почти что религии – одна из определяющих особенностей России. Похоже, именно это происходит и сейчас в вопросах Украины и НАТО (укр.)
7 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда