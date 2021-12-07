Сейм Литви продовжив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через "мігрантів Лукашенка"

Сейм Литви підтримав урядову пропозицію продовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, запроваджений через загрозу масового нелегального перетину кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє литовський мовник LRT.

"За" проголосували 102 депутати, голосів "проти" та "утрималися" не було. Дію надзвичайного стану продовжили до 24 січня 2022 року. Попередній термін сплине 9 грудня.

Фінальне рішення стосується тільки 5-кілометрової смуги території вздовж кордону з Білоруссю. Спершу обговорювалася ідея поширити надзвичайний стан і на польський кордон - через те, що з того напрямку до Литви можуть потрапляти мігранти, яким все ж вдалося перейти з Білорусі до Польщі. Після консультацій з парламентськими фракціями від цього відмовилися.

Дія надзвичайного стану продовжить розповсюджуватись також на місця, де розселили мігрантів.

Під час дебатів у парламенті деякі опозиційні депутати ставили питання, як бути з політикою завертання мігрантів на кордоні зараз, у сувору зимову погоду.

Прем’єрка Інгріда Шимоніте сказала, що, на її думку, зараз погода стримає мігрантів від нових спроб потайки перейти кордон, зазначивши, що останнім часом таких намагань стало менше.

Нагадаємо, Литва запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 9 листопада, під час останнього загострення штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Цього року до Литви потрапило понад 4,2 тис. нелегальних мігрантів.

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