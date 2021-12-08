Польща змінила умови в’їзду: негативний тест навіть для вакцинованих

Польща у зв’язку з наростанням епідемії коронавірусу змінила правила перетину кордону. З понеділка для в’їзду з-за меж Шенгенської зони необхідно мати негативний тест, зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це розміщене на сайті уряду. Відповідне оновлення опублікували також на спеціальній мапі МЗС України щодо умов поїздок для українців.

"З 15 грудня кожна особа перед прибуттям до Польщі з-за меж Шенгенської зони має здати тест на COVID-19. Тест потрібно зробити не більш ніж за 24 години до поїздки. Важливо: вакцинація не звільняє від тестування", - йдеться у роз’ясненні.

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Хоча йдеться про дуже короткий період дії тесту - 24 години, з коментаря представників уряду випливає, що для перетину кордону підходять також швидкі антиген-тести.

"Тести вимагатимуть від усіх, хто в’їздить з-за меж Шенгенської зони. ПЛР- та антиген-тести визнаватимуться однаково", - зазначив заступник глави МОЗ Вальдемар Краска.

Нагадаємо, з 9 вересня Польща відкрилася для поїздок українців, у тому числі туристичних, але в’їхати без 14-денної самоізоляції можна лише з повним курсом вакцинації зареєстрованою в ЄС вакциною (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson) або довідкою про перенесену хворобу. Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

Як повідомлялося раніше, також змінилися правила в’їзду до Чорногорії.

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