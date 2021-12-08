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Британія виділяє додатково 1 млрд фунтів на підтримку України - Зеленський

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Середа, 8 грудня 2021, 18:48

Британія виділить на підтримку України додатково 1 млрд фунтів стерлінгів, у сфері інвестицій, торгівлі та безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном (прем’єром Британії - Ред.) торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Сполученому Королівстві на запрошення британської колеги Ліз Трасс.

Під час цього візиту Лондон офіційно підтвердив збільшення фінансування України до суми в 3,5 млрд фунтів стерлінгів. 

Кулеба деталізував, що виділені кошти спрямують на проєкти в сферах інфраструктури, охорони здоров’я та чистої енергетики.

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Велика Британія Зеленський
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