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Франція попередила Росію про "масштабні наслідки" за нову агресію проти України

Четвер, 9 грудня 2021, 08:54

У Міністерстві закордонних справ Франції наголосили, що на Росію чекають "стратегічні й масштабні наслідки", якщо вона вдасться до нової агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це сказала речниця МЗС на брифінгу 8 грудня. 

Запитання журналіста було про те, чи, на думку Франції, варто використати добудований російський газопровід "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію, щоб стримати її від вторгнення в Україну.

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Речниця не дала прямої відповіді щодо ПП2, але відповіла, що Франція приєдналася до попередження Заходу до Росії про масштабні наслідки за потенційну агресію. 

"Як йшлося в обговоренні цього питання лідерами держав та урядів формату Quint (США та найбільші держави Європи - Франція, Німеччина, Італія, Британія), ми дуже пильно стежимо за розвитком ситуації довкола України. Лідери держав та урядів висловили рішуче переконання, що суверенітет мє поважатися. Росії були передані жорсткі повідомлення про те, що наслідки за нові посягання на територіальну цілісність України будуть стратегічними й масштабними", - відповіла представниця МЗС.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

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Франція Росія
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