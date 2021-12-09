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Укр / Рус

Франция предупредила РФ о "масштабных последствиях" за новую агрессию против Украины

Четверг, 9 декабря 2021, 08:54

В Министерстве иностранных дел Франции подчеркнули, что Россию ждут "стратегические и масштабные последствия", если она прибегнет к новой агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказала спикер МИД на брифинге 8 декабря.

Вопрос журналиста был о том, стоит ли, по мнению Франции, использовать достроенный российский газопровод "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию, чтобы сдержать её от вторжения в Украину.

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Спикер не дала прямого ответа по поводу ПП2, но ответила, что Франция присоединилась к предупреждению Запада в адрес России о масштабных последствиях за потенциальную агрессию.

"Как говорилось в обсуждении этого вопроса лидерами государств и правительств формата Quint (США и крупнейшие государства Европы - Франция, Германия, Италия, Британия), мы очень внимательно следим за развитием ситуации вокруг Украины. Лидеры государств и правительств выразили решительное убеждение, что суверенитет должен уважаться. России были переданы жесткие сообщения о том, что последствия новых посягательств на территориальную целостность Украины будут стратегическими и масштабными", - ответила представительница МИД.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

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