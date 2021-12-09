У Литві двоє міністрів готові піти у відставку через платежі від підсанкційного "Білоруськалію"

Міністри закордонних справ та транспорту Литви готові піти у відставку через авансові платежі, які компанія "Білоруськалій", що перебуває під санкціями США, переказала державній компанії "Литовські залізниці".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації LRT.

Санкції США проти "Білоруськалію" набули чинності 8 грудня, а в листопаді "Литовські залізниці" отримали авансовий платіж від "Білоруськалію". Водночас білоруська компанія продовжила транзит своїх товарів через Литву.

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Глава "Литовських залізниць" Мантас Бартушка заявив, що про переказ було відомо міністерствам закордонних справ та транспорту.

За його словами, авансовий платіж обслужили банки, а санкції тоді ще не набули чинності.

8 грудня міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс назвав нетиповими авансові платежі від "Білоруськалію".

"Перекази були нетиповими та зовсім іншими, ніж ті, що робилися протягом усього договірного періоду. Інакше кажучи, тут робилися аванси далеко наперед", - наводить видання Delfi слова міністра.

Разом з тим Скуодіс заявив, що Литва зіткнеться із серйозними судовими позовами у разі розірвання договору з "Білоруськалієм". Міністр сказав, що у Литві немає практики застосування таких санкцій і розірвання договорів такого масштабу.

Він попросив урядову комісію з національної безпеки оцінити угоду "Литовських залізниць" та білоруського виробника. Якщо комісія визнає, що договір загрожує нацбезпеці, його буде розірвано.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зі свого боку заявив, що повідомив прем'єр-міністру про свою готовність піти у відставку. Він сказав, що "Литовські залізниці" інформували лише про вересневий аванс за жовтневі послуги, а про подальші платежі не повідомили.

Глава уряду Інгріда Шимоніте обіцяє оголосити своє рішення щодо долі двох міністрів наступного тижня.

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