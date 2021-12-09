В Литве два министра готовы уйти в отставку из-за платежей от подсанкционного "Беларуськалия"

Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку из-за авансовых платежей, которые находящаяся под санкциями США компания "Беларуськалий" перевела государственной компании "Литовские железные дороги".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации LRT.

Санкции США против "Беларуськалия" вступили в силу 8 декабря, а в ноябре "Литовские железные дороги" получили от компании авансовый платеж. В то же время белорусская компания продолжила транзит своих товаров через Литву.

Читайте также Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

Глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка заявил, что о переводе было известно министерствам иностранных дел и транспорта.

По его словам, авансовый платеж обслужили банки, а санкции тогда еще не вступили в силу.

8 декабря министр транспорта Литвы Марюс Скуодис назвал нетипичными авансовые платежи от "Беларуськалия".

"Переводы были нетипичными и совсем другими, чем делавшиеся в течение всего договорного периода. Иными словами, здесь делались авансы далеко заранее", - приводит издание Delfi слова министра.

Вместе с тем Скуодис заявил, что Литва столкнется с серьезными судебными исками в случае расторжения договора с "Беларуськалием". Министр сказал, что в Литве нет практики применения таких санкций и расторжения договоров такого масштаба.

Он попросил правительственную комиссию по национальной безопасности оценить соглашения "Литовских железных дорог" и белорусского производителя. Если комиссия признает, что договор угрожает нацбезопасности, он будет расторгнут.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис со своей стороны заявил, что сообщил премьер-министру о своей готовности уйти в отставку. Он сказал, что "Литовские железные дороги" информировали только о сентябрьском авансе за октябрьские услуги, а о дальнейших платежах не сообщили.

Глава правительства Ингрида Шимоните обещает объявить свое решение по двум министрам на следующей неделе.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.