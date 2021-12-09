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Італійський суд остаточно виправдав Марківа

Четвер, 9 грудня 2021, 17:36

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!" - пише він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року. Його звинуватили у причетності до загибелі 2014 році року під час бойових дій у Слов'янську італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

У липні 2019 року суд міста Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Однак у листопаді 2020 року апеляційний суд в Мілані повністю виправдав його.

Разом із тим сторона обвинувачення подала касацію, скориставшись пунктом судового рішення, в якому стверджується, що  причиною смерті Рокеллі був обстріл з українського боку.  

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