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Итальянский суд окончательно оправдал Маркива

Четверг, 9 декабря 2021, 17:36

Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.

"В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!" - пишет он на своей странице в facebook.

Нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года. Его обвинили в причастности к гибели в 2014 году во время боевых действий в Славянске итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.

В июле 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Однако в ноябре 2020 года Апелляционный суд в Милане полностью оправдал его.

Сторона обвинения подала кассацию, воспользовавшись пунктом судебного решения, в котором утверждается, что причиной смерти Рокелли был обстрел с украинской стороны.

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