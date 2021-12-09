Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США запровадили санкції проти ексглави Конституційного суду України Тупицького

Четвер, 9 грудня 2021, 18:06

Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це йдеться у заяві Держдепу, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі". Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.

Слід зазначити, що Конституційний суд досі вважає Тупицького главою, тоді як у заяві Держдепу США він вказаний як "колишній глава КСУ".

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини.

Внесеним до списку особам забороняється в'їзд до США.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США санкції
powered by lun.ua

Статті

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Обвал національної валюти, інфляція, яка може сягати 58%, протести та падіння рейтингів влади. Все це – про виклики, які постали перед Туреччиною.
9 грудня 2021 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України