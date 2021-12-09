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США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Четверг, 9 декабря 2021, 18:06

Государственный департамент США ввел санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, которым располагает "Европейская правда".

Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Под санкции также попала жена судьи Ольга Тупицкая.

Нужно отметить, что Конституционный суд считает Тупицкого председателем, тогда как в заявлении Госдепа США он указан как "бывший глава КСУ".

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

Внесенным в список лицам запрещен въезд в США.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

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США санкции
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