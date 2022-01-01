У Франції розширили заборону на пластикове пакування для фруктів та овочів

У Франції з першим днем 2022 року набула чинності розширена заборона на використання пластикової упаковки для фруктів та овочів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє у своєму матеріалі BBC.

З 1 січня магазинам не можна пакувати у пластик близько 30 видів фруктів та овочів. Винятки передбачені для великих оптових упаковок та нарізаних або попередньо оброблених фруктів та овочів.

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Це частина багаторічної урядової програми зі скорочення використання пластику.

Досі понад третина фруктів та овочів у Франції продавалися у пластиковій упаковці. У Міндовкілля, анонсуючи проєкт, наголосили, що в країні таким чином даремно використовується і викидається величезна кількість пластику, і мета проєкту - скоротити його обсяги та стимулювати заміну його пакуванням, яке може використовуватись повторно або перероблятися.

Президент Еммануель Макрон назвав розширення заборони "революційним" кроком, що наближає країну до мети відмовитись від пластику разового використання до 2040 року.

Ще у 2021 році набула чинності заборона на використання пластикових соломинок для напоїв, пластикових стаканчиків та коробок з полістиролу для продажу страв з собою.

Згодом планується зобов’язати громадські простори встановити у себе джерела питної води, щоб зменшити використання пластикових пляшок, заборонити продавати у пластиковій упаковці газети й журнали, а ресторанам швидкого харчування - заборонити безкоштовно роздавати пластикові іграшки.

У бізнесі не всі з розумінням ставляться до змін і скаржаться, що мають замало часу на адаптацію і тестування альтернатив.

В Іспанії заборона на пластикове пакування для фруктів та овочів набуде чинності з 2023 року.