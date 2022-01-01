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Во Франции расширили запрет на пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Суббота, 1 января 2022, 13:44

Во Франции с первым днем ​​2022 года вступил в силу расширенный запрет на использование пластиковой упаковки для фруктов и овощей.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает в своем материале BBC.

С 1 января нельзя упаковывать в пластик около 30 видов фруктов и овощей. Исключения предусмотрены для крупных оптовых упаковок и нарезанных или предварительно обработанных фруктов и овощей.

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Это часть многолетней правительственной программы по сокращению использования пластика.

До сих пор более трети фруктов и овощей во Франции продавались в пластиковой упаковке. В Министерстве экологии, анонсируя проект, подчеркнули, что в стране таким образом напрасно используется и выбрасывается огромное количество пластика, и цель проекта - сократить его объемы и стимулировать замену его упаковкой, которая может использоваться повторно или перерабатываться.

Президент Эммануэль Макрон назвал расширение запрета "революционным" шагом, приближающим страну к цели отказаться от пластика разового использования до 2040 года.

Еще в 2021 году вступил в силу запрет на использование пластиковых соломинок для напитков, пластиковых стаканчиков и коробок из полистирола для продажи блюд на вынос.

Позже планируется обязать общественные пространства установить у себя источники питьевой воды, чтобы уменьшить использование пластиковых бутылок, запретить продавать в пластиковой упаковке газеты и журналы, а ресторанам быстрого питания запретить бесплатно раздавать пластиковые игрушки.

В бизнесе не все с пониманием относятся к изменениям и жалуются, что им дали слишком мало времени на адаптацию и тестирование альтернатив.

В Испании запрет на пластиковую упаковку для фруктов и овощей вступит в силу с 2023 года.

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