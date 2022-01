Блінкен назвав два шляхи вирішення конфлікту між Росією і Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.

Про це він написав у мікроблозі Twitter у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Є два шляхи у вирішенні питання щодо України: шлях діалогу та дипломатії, щоб врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", - написав Блінкен.

As I explained to @JakeTapper this morning, there are two paths on Ukraine: a path of dialogue and diplomacy to resolve our differences and avoid confrontation, and a path of confrontation and massive consequences for Russia if it renews its aggression.