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Блінкен назвав два шляхи вирішення конфлікту між Росією і Україною

Понеділок, 10 січня 2022, 09:18

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.

Про це він написав у мікроблозі Twitter у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Є два шляхи у вирішенні питання щодо України: шлях діалогу та дипломатії, щоб врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", - написав Блінкен.

Він також підкреслив, що США у координації з ЄС готові до введення масштабних санкцій проти Росії у разі поновлення агресії проти України.

Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Дипломати США і РФ провели попередні перемовини перед основною зустріччю у Женеві

У неділю високопоставлені американські і російські дипломати провели робочу зустріч напередодні основних переговорів у Женеві, запланованих на 10 січня.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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