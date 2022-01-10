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Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен назвал два пути разрешения конфликта между Россией и Украиной

Понедельник, 10 января 2022, 09:18

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть два пути разрешения российско-украинского конфликта.

Об этом он написал в микроблоге Twitter в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Есть два пути в решении вопроса Украины: путь диалога и дипломатии, чтобы урегулировать наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию", - написал Блинкен.

Он также подчеркнул, что США в координации с ЕС готовы к введению масштабных санкций против России в случае возобновления агрессии против Украины.

Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по вопросам безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

США и РФ провели предварительные переговоры перед основной встречей в Женеве

В воскресенье высокопоставленные американские и российские дипломаты провели рабочую встречу в преддверии основных переговоров в Женеве, запланированных на 10 января.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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