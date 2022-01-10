Французький політик звинуватив учасників коронапротестів у нападі

Французький політик Стефан Клеро, який є членом правлячої партії президента Еммануеля Макрона La Republique En Marche, заявив у понеділок, що у вихідні на нього напали протестувальники, які виступали проти вакцинної перепустки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Напад на Клеро, який стався в неділю, відбувся на тлі гніву громадськості у Франції після того, як Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених людей, зробивши їхнє життя настільки складним, що вони в кінцевому підсумку зроблять щеплення від COVID.

Клеро є членом парламенту від виборчого округу Сен-П'єр і Мікелон, французької заморської території в північно-західній частині Атлантичного океану.

"Я збираюся подати юридичну скаргу. Деякі люди вважають, що не приймаються правильні рішення. Ми всі отримуємо погрози смертю поштою, в якийсь момент це має припинитися", – сказав Клеро.

Міністр заморських територій Франції Аннік Жірарден засудила напад на Клеро. Акаунт Жірарден в Twitter опублікував зображення інциденту, на якому демонстранти закидають Клеро грязюкою, коли він стоїть біля свого будинку.

"Напад на Стефана Клеро біля його власного будинку під час демонстрації проти вакцинної перепустки є абсолютно неприйнятним. Зображення надзвичайно шокують", – заявила Жірарден.

Як повідомлялося, понад 100 тисяч людей протестували в суботу по всій Франції через плани уряду ще більше посилити обмеження щодо невакцинованих від коронавірусу.

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