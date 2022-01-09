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Понад 100 тисяч людей у Франції виступили проти вакцинної перепустки

Неділя, 9 січня 2022, 12:47

Понад 100 тисяч людей протестували в суботу по всій Франції через плани уряду ще більше посилити обмеження щодо невакцинованих від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації France 24.

За оцінкою уряду, на протести вийшли в чотири рази більше людей, ніж 18 грудня, коли по всій країні зібралися 25 500 людей.

Парламент Франції в першому читанні схвалив проєкт про вакцинаційні перепустки

Представники міністерства внутрішніх справ заявили, що в суботніх протестах по всій Франції взяли участь 105 200 осіб, 18 тисяч з них - у Парижі, де поліція повідомила про 10 заарештованих і трьох легко поранених офіцерів. 

Протестувальники виступають проти запланованого закону, який вимагатиме від людей довести, що вони повністю вакциновані від коронавірусу, перш ніж вони зможуть харчуватися в ресторанах, подорожувати міжміськими потягами або відвідувати культурні заходи.

У четвер нижня палата парламенту Франції ухвалила суперечливий законопроєкт у першому читанні. 

Уряд очікує, що нові вимоги будуть затверджені до 15 січня, хоча законодавці в Сенаті тепер можуть відкласти процес.

У Франції новий Covid-максимум: за добу захворів кожен 300-й житель країни

Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених людей, зробивши їхнє життя настільки складним, що вони в кінцевому підсумку зроблять щеплення. Він сказав, що невакциновані люди є безвідповідальними і не гідні вважатися громадянами.

У суботу у Франції на тлі зростання тиску на лікарні було зафіксовано 303 669 нових випадків Covid-19 .За даними МОЗ, у відділеннях інтенсивної терапії перебуває понад 3821 особа.

Люди у Франції вже зараз мають пред’явити докази вакцинації або негативний тест, щоб увійти в ресторани та бари та скористатися міжрегіональними потягами. Але через зростання кількості інфекцій уряд хоче відмовитися від допуску за допомогою тесту.

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Франція Коронавірус Вакцини

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