Французский политик обвинил участников коронапротестов в нападении

Французский политик Стефан Клеро, являющийся членом правящей партии президента Эммануэля Макрона La Republique En Marche, заявил в понедельник, что в выходные на него напали протестующие, выступавшие против вакцинного пропуска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Нападение на Клеро, произошедшее в воскресенье, произошло на фоне гнева общественности во Франции после того, как Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых людей, сделав их жизнь настолько сложной, что они в конечном итоге сделают прививку от COVID.

Клер является членом парламента от избирательного округа Сен-Пьер и Микелон, французской заморской территории в северо-западной части Атлантического океана.

"Я собираюсь подать юридическую жалобу. Некоторые люди считают, что не принимаются правильные решения. Мы все получаем угрозы смерти по почте, в какой-то момент это должно прекратиться", - сказал Клеро.

Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден осудила нападение на Клеро. Аккаунт Жирарден в Twitter опубликовал изображение инцидента, на котором демонстранты забрасывают Клеро грязью, когда он стоит у своего дома.

"Нападение на Стефана Клеро возле его собственного дома во время демонстрации против вакцинного пропуска абсолютно неприемлемо. Фото шокируют", – заявила Жирарден.

Как сообщалось, более 100 тысяч человек протестовали в субботу по всей Франции из-за планов правительства еще больше усилить ограничения для невакцинированных от коронавируса.