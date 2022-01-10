Вакцинация от коронавируса в Румынии не будет обязательной – глава Минздрава

Вакцинация против COVID-19 остается очень важной, но она не должна быть обязательной в Румынии.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Рафила, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я рекомендую вакцинацию, но не думаю, что сделать ее обязательной будет правильно, по крайней мере, в Румынии. Я считаю, что мы должны больше работать в сфере информации", - сказал Рафила, добавив, что правительство запустит несколько информационных кампаний, чтобы ответить на общие вопросы, связанные с вакцинами.

Министр сказал, что существующие вакцины не останавливают передачу вируса, но они эффективны в предотвращении многих смертей и перегрузке системы здравоохранения.

Между тем количество случаев заболевания значительно увеличилось за последнюю неделю в Румынии, и Рафила заявил, что пятая волна пандемии уже наступила.

"Очевидно, мы вошли в пятую волну. У нас было несколько сотен случаев в день, теперь у нас несколько тысяч заражений в день. Даже если сейчас ситуация кажется стабильной, это не значит, что ситуация является нормальной", — сказал он.

Рафила также сообщил, что темпы роста – одни из самых высоких в Европе, поэтому оснований для послабления нет.

За последние сутки в Румынии подтвердили 4104 случая коронавируса и 16 смертей.

С 8 января власти Румынии ввели обязательное ношение медицинских масок или масок класса FFP2 во всех общественных местах. Текстильные или пластиковые маски не разрешены ни в помещении, ни на открытом воздухе.

Напомним, с 10 декабря для въезда в Румынию из Украины даже вакцинированным людям нужен результат ПЦР-теста на коронавирус.

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