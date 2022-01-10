Литва планує збільшити військову підтримку для України

Рада державної оборони Литви затвердила план підтримки для України.

Як повідомляє LRT, про це розповів головний радник президента Литви Даріус Кулешіус.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що план підтримки України включає низку практичних заходів, у тому числі збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

"Ця матеріальна допомога - це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога - наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових у Литві", - прокоментував він.

За його словами, Литва планує найближчим передати Україні системи нічного бачення та для цього готують урядове рішення.

Нагадаємо, на початку грудня Литва безоплатно передала для Збройних сил України бронежилети і тактичні ремені.

Міністр оборони заявляв, що країна готова передати Україні летальну зброю на тлі зосередження Росією десятків тисяч військових біля українських кордонів.