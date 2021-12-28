Міністр оборони Литви: ультимативні вимоги Путіна до НАТО мають бути відкинуті

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що у НАТО мають відкинути вимоги президента РФ Владіміра Путіна щодо "гарантій безпеки".

Про це він сказав в інтерв'ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що такі ультимативні вимоги Путіна мають бути відкинуті, і, по суті, мають бути висунуті вимоги самому Путіну. Тому що червоні лінії, які проводив і досі проводить Захід, зокрема в Україні, порушувалися ним багато разів", - сказав Анушаускас.

Міністр додав, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією та США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю та напруження навколо України.

"Безперечно, ми можемо поговорити, це те, що роблять НАТО та США. Але я хотів би наголосити, що ці вимоги порушують міжнародне право і не принесуть жодної стабільності в регіон, а скоріше роззброїть його, дестабілізують", - сказав він.

Анушаускас підкреслив, що ситуація з безпекою не змінилася на краще і залишається складною, а Росія акумулює сили біля України.

"Чи будуть вони використані? Звичайно, все залежить від політичного рішення Путіна, всі сподіваються, що його не буде, але ми не можемо врахувати всі рішення авторитарних диктаторів. Я б справді не став говорити про розгром України, бо я думаю, що в України є як можливості, так і сили, щоб серйозно протистояти та захищати свій суверенітет, я думаю, що це буде зроблено", – сказав міністр.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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