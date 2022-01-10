Литва планирует увеличить военную поддержку для Украины

Совет государственной обороны Литвы утвердил план поддержки для Украины.

Как сообщает LRT, об этом рассказал главный советник президента Литвы Дариус Кулешиус.

Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что план поддержки Украины включает в себя ряд практических мероприятий, в том числе увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.

"Эта материальная помощь – это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь – например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных в Литве", - прокомментировал он.

По его словам, Литва планирует в ближайшее время передать Украине системы ночного видения и для этого готовят cоответствующее правительственное решение.

Напомним, в начале декабря Литва безоплатно передала для Вооруженных сил Украины бронежилеты и тактические ремни.

Министр обороны заявлял, что страна готова передать Украине летальное оружие на фоне сосредоточения Россией десятков тысяч военных у украинских границ.