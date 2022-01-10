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Италия расширила ограничения для невакцинированных

Понедельник, 10 января 2022, 14:49

В понедельник в Италии вступили в силу несколько новых ограничений для тех, кто не вакцинирован против COVID-19.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Чтобы посещать рестораны, отели, торговые ярмарки, горнолыжные подъемники или ездить на местных или междугородних поездах и автобусах, теперь необходимо предъявить доказательство вакцинации против COVID-19 или недавнего выздоровления. Раньше также принимался отрицательный результат теста.

Новое правило распространяется и на командные виды спорта — все профессиональные футболисты должны быть привиты, чтобы играть.

Туристы из других стран Европейского Союза могут использовать QR-коды своих сертификатов о прививках.

В Италии в последнее время наблюдается всплеск инфекций. Последний показатель заболеваемости показал 1669 новых случаев на 100 000 жителей за последние семь дней.

Большинство школ открылись в понедельник на новый семестр, несмотря на призывы директоров, профсоюза врачей и некоторых мэров отложить возвращение в класс как минимум на две недели. Однако, по сообщениям СМИ, более 1000 советов по всей стране закрыли свои школы.

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Италия Вакцины

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