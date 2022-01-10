Франція просуватиме ідею договору ЄС із Британією через мігрантів у Ла-Манші

Франція, яка з початку року почала головування в Раді ЄС, просуватиме у Євросоюзі ідею договору з Британією щодо питань притулку і міграції, щоб стримувати людей від ризикованих спроб добратися до островів через Ла-Манш.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Guardian.

У французькому уряді хочуть, щоб проблемою займався увесь ЄС, хоча є сигнали, що низка країн не хотіли б такого договору. У Франції вважають, що зростаючий потік нелегальних мігрантів через Ла-Манш є проблемою європейською, а не лише Франції, Бельгії та Нідерландів.

Анонімний співрозмовник з уряду розповів журналістам, що за допомогою такого договору між ЄС і Британією хотіли б відкрити "легальний спосіб імміграції до Великобританії, щоб люди могли законно поїхати туди для пошуку притулку", але тих, кому відмовили, за погодженою процедурою висилали назад до країни ЄС, через яку вони прибули до Сполученого Королівства.

Поки невідомо, чи пристав би на такі пропозиції Лондон. Під час перемовин щодо виходу Британії з ЄС уряд відмовився від пакту про притулок, який дозволяв би британським службам повертати до ЄС тих, кому відмовили у притулку - як у часи членства країни в Євросоюзі. Також в уряді виступали проти можливості дистанційного подання заявок на пошук притулку, побоюючись, що це спричинить навалу заявок під надуманим приводом.

Франція за 2020 рік отримала утричі більше заявок на надання притулку, ніж Британія - понад 93 тисячі, опинившись на другому місці у ЄС після Німеччини.

Як вже повідомлялося, у 2021 році кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш минулого року у спробі дістатися з Франції до Великої Британії на невеликих човнах, втричі перевищила цей показник за 2020 рік.

24 листопада 2021 року щонайменше 27 мігрантів загинули, що стало найгіршою трагедією у протоці. Того ж місяця було встановлено добовий рекорд, коли 1185 людей досягли берегів Британії на борту 33 човнів.

Франція та Британія звинувачують один одного в тому, що вони не роблять достатньо кроків, щоб утримати людей від перетину протоки.

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